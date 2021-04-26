Девять человек пострадали в ДТП с маршруткой

В Ульяновске произошло ДТП с двумя автомобилями и маршруткой. Об этом сообщили РИА Новости с ссылкой на пресс-службу УМВД региона.

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По словам источника, в ДТП пострадали девять человек, среди них - ребёнок.

«Авария произошла в понедельник около 07.50 (6.50 мск) на перекрестке улиц Ефремова и Отрадной в Засвияжском районе Ульяновска», - уточнили в пресс-службе ведомства.

Всего в маршрутном такси находились 13 человек. На месте работают сотрудники ГИБДД