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Девять человек пострадали в ДТП с маршруткой

Елена Прошина
3 часа назад
В Ульяновске произошло ДТП с двумя автомобилями и маршруткой. Об этом сообщили РИА Новости с ссылкой на пресс-службу УМВД региона.
Девять человек пострадали в ДТП с маршруткой
Фото: ТАССТАСС
По словам источника, в ДТП пострадали девять человек, среди них - ребёнок.
«Авария произошла в понедельник около 07.50 (6.50 мск) на перекрестке улиц Ефремова и Отрадной в Засвияжском районе Ульяновска», - уточнили в пресс-службе ведомства.
Всего в маршрутном такси находились 13 человек. На месте работают сотрудники ГИБДД.
Ранее «Рамблер» сообщал, что в Волгоградской области женщина сбила девятилетнюю девочку. Она получила травмы и находится в больнице.
Автоновости,ГИБДД,
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