Почему нельзя заправлять полный бак

Если заливать топливный бак автомобиля полностью, работа системы вентиляции в баке может нарушиться. Об этом технический директор сети автосалонов Fresh Auto Максим Рязанов рассказал «Прайму».

Фото: РИА Новости РИА Новости

По его словам, система вентиляции в топливных баках современных автомобилей устроена таким образом, что если наполнить бак до краев, ее работа нарушится.

Это приведет к вытеканию топлива по дренажным трубкам, его возможному попаданию на ходовую часть машины и проводку, что может негативно сказаться на надежности их работы.

Эксперт посоветовал заправляться исключительно на автозаправочных станциях с хорошей репутацией, только топливом, которое советует производитель авто, и лишь тогда, когда уровень топлива приближается к минимуму.

Ранее «Российская газета» сообщила, что бензин с истекшим сроком годности может привести к повреждению автомобиля. Он будет неправильно сгорать в двигателе, а также приводить к образованию нерастворимых фракций сажи и вредных смол. Это может привести к выходу из строя топливного фильтра и насоса.