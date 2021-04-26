Почему нельзя заправлять полный бак

Если заливать топливный бак автомобиля полностью, работа системы вентиляции в баке может нарушиться. Об этом технический директор сети автосалонов Fresh Auto Максим Рязанов рассказал
«Прайму».
По его словам, система вентиляции в топливных баках современных автомобилей устроена таким образом, что если наполнить бак до краев, ее работа нарушится.
Это приведет к вытеканию топлива по дренажным трубкам, его возможному попаданию на ходовую часть машины и проводку, что может негативно сказаться на надежности их работы.
Эксперт посоветовал заправляться исключительно на автозаправочных станциях с хорошей репутацией, только топливом, которое советует производитель авто, и лишь тогда, когда уровень топлива приближается к минимуму.
Ранее «Российская газета» сообщила, что бензин с истекшим сроком годности может привести к повреждению автомобиля. Он будет неправильно сгорать в двигателе, а также приводить к образованию нерастворимых фракций сажи и вредных смол. Это может привести к выходу из строя топливного фильтра и насоса.
Срок годности автомобильного бензина составляет год, а ряд условий сокращают его. Это — недостаточная герметичность емкости, в которой он хранится, контакт с деталями из цинка, меди и латуни, плохая влагозащита и высокие температуры.