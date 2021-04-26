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«Рено» ограничит скорость новых моделей

Артём Кульша
3 часа назад
Компания «Рено» ограничит максимальную скорость новых моделей автомобилей. Об этом сообщает ТАСС.
«Рено» ограничит скорость новых моделей
Фото: ТАССТАСС
На прошлой неделе состоялось общее собрание акционеров «Рено». В ходе него генеральный директор компании Люка де Мео отметил, что высокая скорость приводит к более чем трети ДТП со смертельным исходом, и сообщил, что «Рено» ограничит ее на всех новых моделях. Максимальная скорость будет отличаться в зависимости от модели, но не будет превышать 180 километров в час.
Де Мео рассказал, что скорость будет автоматически ограничивать электронное устройство Safety Coach («Инструктор по безопасности»). Оно будет делать это в соответствии с дорожными указателями и данными геолокации. Также устройство сможет реагировать на усталость водителя и слишком быстрый вход машины в вираж.
В январе, как сообщал «Рамблер», «Рено» представила новую стратегию развития. Она подразумевает резкое сокращение расходов до 2023 года путем сокращения объемов производства, числа используемых платформ и семейств силовых агрегатов. На оставшихся платформах будет выпущено до 24 новинок к 2025-у.
Бренды «Лада» и «Дачия» будут объединены в одно бизнес-подразде­ление. Будущие модели брендов будут базироваться на одной платформе — CMF-B. Число имеющихся моделей брендов будет сокращено.
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