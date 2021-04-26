Власти Подмосковья ликвидируют "глупые пробки"

Власти Подмосковья совместно с жителями региона выявили места, где чаще всего происходят заторы на дороге и приступили к реализации проекта по ликвидации "глупых" пробок. Об этом сообщается на сайте регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.

В регионе было выявлено около 450 мест на дорогах, где образуются заторы.

«В 150 местах в течение года выполнят оперативные мероприятия: перенастроят или заменят светофоры, разработают новые схемы движения, выполнят обустройство поворотных карманов, проведут локальные расширения на перекрестках и переразметку дорог», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры области Алексей Гержик.

Реализация проекта стартовала в Лыткарине. Там основными причинами заторов оказались транзитный транспорт с дороги М-5 «Урал» и неправильная работа светофоров на перекрестках на улице Парковой.

Для устранения пробок был ограничен транзит и сокращено время поворота на М-5, введен запрет выезда техники в часы пик, увеличено время поворота с улицы Степана Степанова в утренние часы. Также у ТЦ «Весна» на пересечении с улицы Спортивной отключили светофор.

Ранее «Рамблер» сообщал, что в Москве начали обновлять разметку на дорогах после зимы. Ее наносят долговечными пластичными материалами.