В России продают «копейку» за 1,5 миллиона рублей

На сайте Auto.ru проявилось объявление о продаже российского 49-летнего легкового авто ВАЗ-2101 с небольшим пробегом для такого возраста.
Модель окрашена в белый цвет. Авто успело наездить 7 361 км. Примечательным является то, что «копейка» вошла в первую сборку седанов этого семейства.
Машина получила запчасти зарубежной марки Fiat
. По словам автора объявления, транспортное средство обладает необычным оттенком.
В апреле текущего года авто прошло техническое обслуживание. В раритетном седане произвели замену масла, фильтров, рабочих жидкостей, свечей и аккумулятора.
Модель оснащается 1,2-литровой бензиновой силовой установкой на 64 лошадиные силы. Двигатель функционирует с механической трансмиссией и заднеприводной системой.
В настоящее время раритетная «копейка» находится на территории Москвы. По документации транспортным средством управлял только один владелец. Благодаря своей уникальности, машина стоит 1 490 000 руб.