В России продают «копейку» за 1,5 миллиона рублей

На сайте Auto.ru проявилось объявление о продаже российского 49-летнего легкового авто ВАЗ-2101 с небольшим пробегом для такого возраста.

Модель окрашена в белый цвет. Авто успело наездить 7 361 км. Примечательным является то, что «копейка» вошла в первую сборку седанов этого семейства.

Машина получила запчасти зарубежной марки Fiat . По словам автора объявления, транспортное средство обладает необычным оттенком.

В апреле текущего года авто прошло техническое обслуживание. В раритетном седане произвели замену масла, фильтров, рабочих жидкостей, свечей и аккумулятора.

Модель оснащается 1,2-литровой бензиновой силовой установкой на 64 лошадиные силы. Двигатель функционирует с механической трансмиссией и заднеприводной системой.