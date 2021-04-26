В Россию впервые привезли электрокары Nio

Электрокары от китайского бренда Nio впервые показали в России в рамках выставки «Энергетика. Ресурсосбережение», проходившей в Казани. Посетители масштабного мероприятия получили возможность детально рассмотреть два электрифицированных кроссовера от производителя из Поднебесной – ES6 и ES8.
Две модели из линейки Nio привезли в Россию, чтобы продемонстрировать на выставке, а вот относительно того, когда эти электрокары станут доступны в нашей стране для покупки, пока абсолютно ничего неизвестно. Не исключено, что в будущем модели активно развивающегося сегмента смогут купить и россияне, хотя электрокары у нас ещё не столь популярны, как, к примеру, на европейском рынке.
Что касается привезённых на выставку кроссов Nio ES6 и ES8, то оба в Китае входят в число самых дорогих моделей, а первая в 2019 году получила титул «Автомобиль года». Максимальная стоимость электрокара ES6 на рынке Поднебесной составляет 526 тысяч юаней (6,09 млн руб.), ценники ES8 достигают 624 тыс. юаней (7,22 млн рублей).
Nio ES6 оснащается электромоторами с суммарной отдачей 435 «лошадей» при крутящем моменте 610 Нм. Запас хода на электротяге равен 410 километрам, время спринта до первой «сотни» - 5,6 сек. Мощность кроссовера ES8 составляет 635 лошадиных сил (840 Нм). Дальность хода на одной зарядке 355 километров, на разгон от 0 до 100 км/ч электрокару требуется почти 4,4 сек.