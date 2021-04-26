В Россию впервые привезли электрокары Nio

Электрокары от китайского бренда Nio впервые показали в России в рамках выставки «Энергетика. Ресурсосбережение», проходившей в Казани. Посетители масштабного мероприятия получили возможность детально рассмотреть два электрифицированных кроссовера от производителя из Поднебесной – ES6 и ES8.

Две модели из линейки Nio привезли в Россию, чтобы продемонстрировать на выставке, а вот относительно того, когда эти электрокары станут доступны в нашей стране для покупки, пока абсолютно ничего неизвестно. Не исключено, что в будущем модели активно развивающегося сегмента смогут купить и россияне, хотя электрокары у нас ещё не столь популярны, как, к примеру, на европейском рынке.

Что касается привезённых на выставку кроссов Nio ES6 и ES8, то оба в Китае входят в число самых дорогих моделей, а первая в 2019 году получила титул «Автомобиль года». Максимальная стоимость электрокара ES6 на рынке Поднебесной составляет 526 тысяч юаней (6,09 млн руб.), ценники ES8 достигают 624 тыс. юаней (7,22 млн рублей).