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Новая модель Mazda CX-30 попала под отзыв в России

Car.ru
2 часа назад
Фирма «Мазда Мотор Рус» объявила, что отзывает кроссы Mazda CX-30, которые были реализованы с 1 января по 22 марта текущего года. На сайте Росстандарта отмечается, что речь также идет об авто, которые ещё не передали клиентам.
Новая модель Mazda CX-30 попала под отзыв в России
Фото: Car.ruCar.ru
В фирме не сообщили о количестве транспортных средств, которые попали под отзыв. По заявлению пресс-службы «Мазда Мотор Рус», причиной отзывной кампании является непредвиденное частичное опускание двери багажного отделения в случае высокой температуры окружающей среды. Речь идет о транспортных средствах, которые стоят на уклоне передней своей стороной в направлении подъема.
По заявлению экспертов, в случае частичного опускания багажного отделения с электроприводом, человек, пользующийся багажником, может удариться о дверь, а также получить травму. При этом отсутствует риск, что дверь багажника полностью опустится.
В компании для устранения неисправности проведут проверку партий электроприводов двери багажника с обеих сторон. В случае необходимости осуществят замену неисправных элементов авто. В независимости от результатов проверки партий изготовления, перепрограммируют модуль управления электроприводами. Для владельцев машин все ремонтные работы проводятся бесплатно.
Автоновости,Mazda,
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