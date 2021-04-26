Новая модель Mazda CX-30 попала под отзыв в России

Фирма « Мазда Мотор Рус» объявила, что отзывает кроссы Mazda CX-30, которые были реализованы с 1 января по 22 марта текущего года. На сайте Росстандарта отмечается, что речь также идет об авто, которые ещё не передали клиентам.

В фирме не сообщили о количестве транспортных средств, которые попали под отзыв. По заявлению пресс-службы «Мазда Мотор Рус», причиной отзывной кампании является непредвиденное частичное опускание двери багажного отделения в случае высокой температуры окружающей среды. Речь идет о транспортных средствах, которые стоят на уклоне передней своей стороной в направлении подъема.

По заявлению экспертов, в случае частичного опускания багажного отделения с электроприводом, человек, пользующийся багажником, может удариться о дверь, а также получить травму. При этом отсутствует риск, что дверь багажника полностью опустится.