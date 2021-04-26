В Белоруссии решили создать грузовик на базе электробуса

В Сети опубликовали первые компьютерные изображения новой версии. Модель разработали с использованием базы серийного электробуса E420. Из эскизов видно, что при создании кабины будущего грузовика использовалась передняя часть автобуса. Ещё с E420 будет унифицирована несущая структура шасси. Речь ведётся о редком случае конвертирования современного автобуса в грузовое авто. Модель похвастается классической надстройкой типа фургон, получившей форму параллелепипеда.