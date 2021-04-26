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В Белоруссии решили создать грузовик на базе электробуса

Car.ru
3 часа назад
В Минске холдинг Белкоммунмаш (БКМ), производящий троллейбусы и электробусы, планирует добавить в свой модельный ряд развозной электро грузовик.
В Белоруссии решили создать грузовик на базе электробуса
Фото: Car.ruCar.ru
В Сети опубликовали первые компьютерные изображения новой версии. Модель разработали с использованием базы серийного электробуса E420. Из эскизов видно, что при создании кабины будущего грузовика использовалась передняя часть автобуса. Ещё с E420 будет унифицирована несущая структура шасси. Речь ведётся о редком случае конвертирования современного автобуса в грузовое авто. Модель похвастается классической надстройкой типа фургон, получившей форму параллелепипеда.
Грузоподъемность авто составляет 7–10 тонн. Полная масса достигает 20 тонн. Литий-ионные накопители обладают ёмкостью 174 – 360 кВт ч. На одном заряде транспортное средство преодолевает 174–360 километров. Предусматривается установка системы автопилота, позволяющей самостоятельно ездить в условиях города, а также замкнутых пространств.
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