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В России до лета ужесточат наказание для пьяных водителей

Говорит Москва
3 часа назад
Госдума в мае в приоритетном порядке рассмотрит такой законопроект правительства.
Пьяным водителям ужесточат наказание
Фото: ТАССТАСС
Как сообщает газета «Известия», документ предполагает, что максимальный штраф за повторное пьяное вождение повысится с 300 тыс. до 500 тыс. рублей, кроме того, суд сможет назначить наказание в виде лишения свободы не на два года, а на три.
Издание уточняет, что поддержать законопроект готовы во всех фракциях парламента.
Автоновости,Госдума,
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