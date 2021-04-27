Пьяным водителям ужесточат наказание

Нижняя палата парламента Госдума в мае намерена рассмотреть в приоритетном порядке законопроект правительства об ужесточении уголовной ответственности за управление автомобилем в нетрезвом виде. Об этом пишет газета «Известия».

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Поправки в статью 264.1 Уголовного кодекса РФ, которые депутаты хотят принять уже до конца весенней сессии, предлагают поднять штраф за повторное вождение в нетрезвом виде со 100–300 тысяч рублей до 300–500 тысяч. А максимальный тюремный срок за это преступление будет увеличен с двух до трех лет.

В пояснительной записке к законопроекту, на которую ссылается издание, отмечается, что число водителей, неоднократно садившихся нетрезвыми за руль, растет. Так, в Волгоградской области в 2016 году за неоднократное вождение в нетрезвом виде к уголовной ответственности привлечено 67 лиц, а в 2020 году уже 280.

В целом за 2020 год доля лиц, совершающих повторные преступления по ст. 264.1 УК, составила 20% от общего числа привлеченных к ответственности. Однако в ряде регионов этот показатель выше: в Удмуртской Республике — 49%, Мурманской области — 30%, Волгоградской области — 25%.

В думских фракциях готовы поддержать законопроект, однако ряд депутатов усомнился в эффективности ужесточения наказания.

«На дорогах России по вине пьяных водителей гибнет очень много людей. За год число умерших сопоставимо с населением маленького города. Поэтому, чем строже будет за это наказание, тем лучше. Мы этот законопроект поддержим», — подчеркнул первый зампред фракции «Справедливой России» Михаил Емельянов.

Однако первый зампред комитета по экономической политике коммунист Николай Арефьев отметил, что выступает против.

«У нас и так есть кого сажать за более тяжкие преступления, в том числе водителей. «Богатенькие» и «блатные» все равно уйдут от этого наказания и будут дальше ездить в таком виде. Есть нынешние меры наказания, они и должны работать», — заявил он.

В свою очередь зампред фракции ЛДПР Ярослав Нилов напомнил, что перспектива уголовного наказания не остановила актера Михаила Ефремова от вождения в пьяном виде, и высказал мнение, что выходом из этой ситуации может стать появление алкозамков, а также мощная информационная кампания в СМИ.