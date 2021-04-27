В России смягчят требования к пунктам ТО

Минтранс принял решение упростить требования к пунктам техосмотра, в частности из них уберут обязательные системы водоснабжения и канализации. Об этом пишет «Коммерсант».

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Новая редакция ведомственного приказа 232 c требованиями к пунктам техосмотра получила положительное заключение об оценке регулирующего воздействия Минэкономики . Ожидается, что новые правила вступят в силу с 1 сентября 2021 года.

Так, из документа было исключено требование об обязательной системе водоснабжения и канализации в пунктах ТО, а отопление становится опциональным. Также допустимая высота помещения уменьшается с 3,5 метра до 3,3 м в случае, если на ПТО проверяются грузовики массой до 3,5 тонны и есть осмотровая канава.

В Минтрансе отметили, что теперь будет достаточно иметь по одному диагностическому прибору (дымомеру, люфтомеру, течеискателю и т. д.) на весь пункт техосмотра. Будут пересмотрены и требования к тормозным стендам, приборам для определения люфтов и проверке света фар.

Эксперты поддержали смягчение требований к пунктам ТО, отметив, что действующие - «избыточные и бессмысленные».