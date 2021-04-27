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В России смягчят требования к пунктам ТО

Алиса Селезнёва
1 час назад
Минтранс принял решение упростить требования к пунктам техосмотра, в частности из них уберут обязательные системы водоснабжения и канализации. Об этом пишет «Коммерсант».
В России смягчят требования к пунктам ТО
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Новая редакция ведомственного приказа 232 c требованиями к пунктам техосмотра получила положительное заключение об оценке регулирующего воздействия Минэкономики. Ожидается, что новые правила вступят в силу с 1 сентября 2021 года.
Так, из документа было исключено требование об обязательной системе водоснабжения и канализации в пунктах ТО, а отопление становится опциональным. Также допустимая высота помещения уменьшается с 3,5 метра до 3,3 м в случае, если на ПТО проверяются грузовики массой до 3,5 тонны и есть осмотровая канава.
В Минтрансе отметили, что теперь будет достаточно иметь по одному диагностическому прибору (дымомеру, люфтомеру, течеискателю и т. д.) на весь пункт техосмотра. Будут пересмотрены и требования к тормозным стендам, приборам для определения люфтов и проверке света фар.
Эксперты поддержали смягчение требований к пунктам ТО, отметив, что действующие - «избыточные и бессмысленные».
«Рамблер» писал, что в России с 1марта планировалось ввести новый порядок техосмотра, включающий фотофиксацию и электронные диагностические карты, и начать штрафовать водителей за их отсутствие. Однако нововведения были отложены. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что техосмотр по новым правилам будет проводиться с 1 октября.
Автоновости,Бортжурнал,Михаил Мишустин,Минтранс РФ,Минэкономразвития,
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