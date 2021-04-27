Названа дата старта продаж новых «Тахо» и «Эскалейда» в России

Новый «Эскалейд» поступит в продажу в июне. Он построен на новой платформе с независимой задней подвеской и оснащен бензиновым 6,2-литровым 426-сильным восьмицилиндровым двигателем. Цены на автомобиль станут известны позже.
В середине апреля, как сообщал «Рамблер», компания «Мерседес-Бенц» представила флагманский электрокар EQS. Он будет оборудован 331- и 524-сильным электродвигателями на выбор, 400-вольтовой батареей на 107,8 кВт ч, полноуправляемым шасси и мультимедийной системой c 56-дюймовым экраном с тремя дисплеями. Мировые продажи электрокара стартуют осенью. Цены станут известны позже.