Названа дата старта продаж новых «Тахо» и «Эскалейда» в России

В России летом стартуют продажи новых внедорожников « Шевроле Тахо» и « Кадиллак Эскалейд». Об этом сообщает Autonews.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Новый «Эскалейд» поступит в продажу в июне. Он построен на новой платформе с независимой задней подвеской и оснащен бензиновым 6,2-литровым 426-сильным восьмицилиндровым двигателем. Цены на автомобиль станут известны позже.

Новый «Тахо» поступит в продажу тогда же. Он построен на той же платформе и оснащен 338-сильным 5,3-литровым V8 и десятиступенчатой автоматической коробкой передач.

«Кроме того, руководство General Motors изучает возможность вывода на российский рынок своих электрических моделей на новой платформе Ultium — GMC Hummer EV и "Кадиллак Лирик"», — сообщает Autonews.