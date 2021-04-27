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Названа дата старта продаж новых «Тахо» и «Эскалейда» в России

Артём Кульша
1 час назад
В России летом стартуют продажи новых внедорожников «Шевроле Тахо» и «Кадиллак Эскалейд». Об этом сообщает Autonews.
Названа дата старта продаж новых «Тахо» и «Эскалейда» в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Новый «Эскалейд» поступит в продажу в июне. Он построен на новой платформе с независимой задней подвеской и оснащен бензиновым 6,2-литровым 426-сильным восьмицилиндровым двигателем. Цены на автомобиль станут известны позже.
Новый «Тахо» поступит в продажу тогда же. Он построен на той же платформе и оснащен 338-сильным 5,3-литровым V8 и десятиступенчатой автоматической коробкой передач.
«Кроме того, руководство General Motors изучает возможность вывода на российский рынок своих электрических моделей на новой платформе Ultium — GMC Hummer EV и "Кадиллак Лирик"», — сообщает Autonews.
В середине апреля, как сообщал «Рамблер», компания «Мерседес-Бенц» представила флагманский электрокар EQS. Он будет оборудован 331- и 524-сильным электродвигателями на выбор, 400-вольтовой батареей на 107,8 кВт ч, полноуправляемым шасси и мультимедийной системой c 56-дюймовым экраном с тремя дисплеями. Мировые продажи электрокара стартуют осенью. Цены станут известны позже.
Автоновости,Бортжурнал,Cadillac,Hummer,Chevrolet,General Motors,
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