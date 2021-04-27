Водителей могут лишить прав за грязные номера

Поводом для решения стал случай с одним из водителей в России. Инспектор остановил его за нечитаемый номер — одна из букв была залеплена грязью. На него оформили протокол и направили дело в суд. Водителю грозил не только штраф в размере пяти тысяч рублей, но и лишение прав на срок от одного до трех месяцев.

Мужчина решил не посещать заседания, ссылаясь на ситуацию с коронавирусом и то, что он сам болен. Кроме того, в своих ходатайствах он указывал, что за рулем был не он, а также то, что по городу ездит машина-двойник. Все инстанции судов решили, что водителю необходимо было присутствовать на слушаниях. О том, что за рулем был сам автовладелец, свидетельствовала фотография, сделанная на месте инспектором.