Беспилотники поедут по дорогам Британии в этом году

В конце этого года беспилотные автомобили смогут "самостоятельно ездить" по британским автомагистралям. Водителям во время движения разрешат читать газету или смотреть фильм в салоне автомобиля. Специальная технология (Alks) позволяет транспортному средству оставаться в потоке автомобилей на безопасном расстоянии от других машин, отмечает The Guardian.

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Называется и максимальная скорость движения таких автомобилей - 60 километров в час. Чиновники заявили, что благодаря современным технологиям станет меньше аварий на дорогах - за счет уменьшения количества человеческих ошибок.

В соответствии с правилами ООН , подобная беспилотная система предназначена для использования только на автомагистралях, где движение транспорта идет в одном направлении, а на трассе отсутствуют пешеходы и велосипедисты. При определенных условиях водитель должен за 10 секунд отключить беспилотный режим и взять управление на себя.

В Британии уже начали обсуждать, какие новые правила дорожного движения необходимо принять для обеспечения безопасного использования беспилотных автомобилей Alks. Министр транспорта страны Рэйчел Маклин сказала, что это "важный шаг, который сделает поездки более экологичными, простыми и надежными". Инвестиции в создание беспилотных транспортных средств могут составить 42 миллиарда фунтов стерлингов, а к 2035 году в этой отрасли будут работать 38 тысяч британцев.

Тем временем директор по исследованиям страховой компании Thatcham Research Мэтью Эйвери заявил, что правительство лукавит, называя модели с Alks "беспилотными". Такие автомобили по-прежнему полагаются на водителя, находящегося за рулем и готового взять на себя управление транспортным средством.