Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
Войти в почту

Skoda занимается разработкой нового электрокара

Car.ru
55 минут назад
Автопроизводитель Skoda планирует выпустить новый электрокар в кузове седана. Опубликованы первые изображения новинки.
Skoda занимается разработкой нового электрокара
Фото: Car.ruCar.ru
Продажи автомобилей марки Skoda в Европе постепенно увеличивались еще с 2013 года, но вся статистика была сбита в прошлом году. Дилерские центры Skoda сумели продать всего 634 160 автомобилей — это на 14.6% меньше результата 2019 года.
Напомним, что компания Skoda входит в автоконцерн Volkswagen, который в настоящее время активно работает над выпуском электрокаров. Такую же тенденцию перенял и Skoda. Первым электрокаром в линейке чешского производителя стал Enyaq iV.
Car.ru
Недавно стало известно, что марка к 2024 году готова предложить новый электрокар, который станет альтернативой Volkswagen ID.3. Теперь появились данные об еще одной батарейной разработке. Skoda хочет выпустить седан, но подробной информации о нем пока нет. Поэтому независимые дизайнеры решили представить, как могла бы выглядеть новинка рынка.
Автоновости,Skoda,Volkswagen,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители