Skoda занимается разработкой нового электрокара

Продажи автомобилей марки Skoda в Европе постепенно увеличивались еще с 2013 года, но вся статистика была сбита в прошлом году. Дилерские центры Skoda сумели продать всего 634 160 автомобилей — это на 14.6% меньше результата 2019 года.

Недавно стало известно, что марка к 2024 году готова предложить новый электрокар, который станет альтернативой Volkswagen ID.3. Теперь появились данные об еще одной батарейной разработке. Skoda хочет выпустить седан, но подробной информации о нем пока нет. Поэтому независимые дизайнеры решили представить, как могла бы выглядеть новинка рынка.