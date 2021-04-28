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Россиянам назвали самую частую ошибку при парковке авто

Елена Прошина
39 минут назад
Самая частая ошибка водителей при парковке машин с автоматической коробкой передач – игнорирование стояночного тормоза. Такое мнение высказал эксперт журнала «За рулем» Алексей Ревин, которого процитировали на портале «Автоновости дня».
Россиянам назвали самую частую ошибку при парковке авто
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Отказ от «ручника», по его словам, создает риск поломки или растягивания тросового привода управления коробкой – тем более, если автомобиль часто стоит на уклоне. В таких случаях фиксирующий колеса рычаг (он же блокирует крупнозубчатую шестеренку, связанную с выходным валом КПП) зажимается сильнее обычного, и перевод трансмиссии из «паркинга» в другой режим требует дополнительного усилия.
«Подвох в том, что проваливается рычаг во впадину легко, а вот «вынуть» его оттуда бывает затруднительно. Владельцы машин с автоматическими коробками знают, насколько тяжело передвинуть селектор коробки из положения Р, если машина стояла на уклоне», - сказал эксперт.
Ранее «Рамблер» сообщал, что во Москве парковки на майские праздники будет бесплатной. 1, 3, 9 и 10 мая парковка будет бесплатной на всех улицах, 2 мая — на всех, кроме тех, где действует повышенный тариф 380 рублей в час днем и 200 рублей в час ночью. 4-8 мая парковка будет платной на всех улицах.
Автоновости,Бортжурнал,За рулем,
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