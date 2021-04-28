Россиянам назвали самую частую ошибку при парковке авто

Отказ от «ручника», по его словам, создает риск поломки или растягивания тросового привода управления коробкой – тем более, если автомобиль часто стоит на уклоне. В таких случаях фиксирующий колеса рычаг (он же блокирует крупнозубчатую шестеренку, связанную с выходным валом КПП) зажимается сильнее обычного, и перевод трансмиссии из «паркинга» в другой режим требует дополнительного усилия.

Ранее «Рамблер» сообщал, что во Москве парковки на майские праздники будет бесплатной. 1, 3, 9 и 10 мая парковка будет бесплатной на всех улицах, 2 мая — на всех, кроме тех, где действует повышенный тариф 380 рублей в час днем и 200 рублей в час ночью. 4-8 мая парковка будет платной на всех улицах.