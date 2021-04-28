В России появится новый кроссовер китайской компании Geely

Китайская компания Geely анонсирована дату выхода на российский рынок нового кроссовера Geely Atlas Pro. На сайте «Автоновсти дня» со ссылкой на пресс-службу организации сообщили, что прием заказов на него стартует в третьем квартале 2021 года.

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Информации о ценах и комплектациях пока нет. Отмечается, что Geely Atlas Pro и нынешний Geely Atlas не будут продаваться одновременно - вторую модель со временем снимут с производства.

Новый Atlas Pro будет иметь безальтернативный 1,5-литровым бензиновый турбомотор мощностью 177 л.с. Он будет работать в паре с тремя разными трансмиссиями: шестиступенчатым «автоматом» Aisin, шестиступенчатой «механикой» Getrag или семискоростным «роботом» Ningbo с двумя «мокрыми» сцеплениями.

Какой двигатель будет у Atlas Pro пока неизвестно. В компании обещают оснастить кроссовер интеллектуальным полным приводом с четырьмя режимами движения.