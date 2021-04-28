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В России появится новый кроссовер китайской компании Geely

Елена Прошина
26 минут назад
Китайская компания Geely анонсирована дату выхода на российский рынок нового кроссовера Geely Atlas Pro. На сайте «Автоновсти дня» со ссылкой на пресс-службу организации сообщили, что прием заказов на него стартует в третьем квартале 2021 года.
В России появится новый кроссовер китайской компании Geely
Фото: ТАССТАСС
Информации о ценах и комплектациях пока нет. Отмечается, что Geely Atlas Pro и нынешний Geely Atlas не будут продаваться одновременно - вторую модель со временем снимут с производства.
Новый Atlas Pro будет иметь безальтернативный 1,5-литровым бензиновый турбомотор мощностью 177 л.с. Он будет работать в паре с тремя разными трансмиссиями: шестиступенчатым «автоматом» Aisin, шестиступенчатой «механикой» Getrag или семискоростным «роботом» Ningbo с двумя «мокрыми» сцеплениями.
Какой двигатель будет у Atlas Pro пока неизвестно. В компании обещают оснастить кроссовер интеллектуальным полным приводом с четырьмя режимами движения.
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