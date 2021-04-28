Toyota установила мировой рекорд по продаже авто

Toyota продала в марте 982 912 машин по всему миру. Как отмечается на сайте ТАСС, таким образом был установлен новый мировой рекорд по продаже авто.

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В прошлом месяце компания продала на 44,2% машин больше, чем за аналогичный период минувшего года. Отмечается, что мировые продажи копании увеличиваются на протяжении семи месяцев. В марте компания также произвела 843 393 автомобиля - на 31,6% больше, чем в марте 2020 года.

За последние три месяца компания показала рост продаж автомобилей по всему миру на 19,1%. Главным образом это связывается с ростом спроса на автомобили в США и Китае.

В то же время в 2020 финансовом году (завершился 31 марта 2021 года) продажи Toyota по всему миру снизились на 4%, до отметки в 9,09 млн автомобилей, из-за пандемии. Производство компании в минувшем финансовом году сократилось на 6,4%, до отметки в 8,18 млн автомобилей.