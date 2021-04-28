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Toyota установила мировой рекорд по продаже авто

Елена Прошина
1 час назад
Toyota продала в марте 982 912 машин по всему миру. Как отмечается на сайте ТАСС, таким образом был установлен новый мировой рекорд по продаже авто.
Toyota установила мировой рекорд по продаже авто
Фото: ТАССТАСС
В прошлом месяце компания продала на 44,2% машин больше, чем за аналогичный период минувшего года. Отмечается, что мировые продажи копании увеличиваются на протяжении семи месяцев. В марте компания также произвела 843 393 автомобиля - на 31,6% больше, чем в марте 2020 года.
За последние три месяца компания показала рост продаж автомобилей по всему миру на 19,1%. Главным образом это связывается с ростом спроса на автомобили в США и Китае.
В то же время в 2020 финансовом году (завершился 31 марта 2021 года) продажи Toyota по всему миру снизились на 4%, до отметки в 9,09 млн автомобилей, из-за пандемии. Производство компании в минувшем финансовом году сократилось на 6,4%, до отметки в 8,18 млн автомобилей.
Ранее «Рамблер» писал о том, что китайская компания Geely анонсирована дату выхода на российский рынок нового кроссовера Geely Atlas Pro. Прием заказов на него стартует в третьем квартале 2021 года. Информации о ценах и комплектациях пока нет.
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