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Lamborghini Насти Ивлеевой эвакуировали в Москве

Москва24иещё 4
2 часа назад
В столице эвакуировали автомобиль блогера Насти Ивлеевой. Об этом сообщили в телеграм-канале департамента транспорта.Lamborghini был припаркован в месте, где есть запрещающий знак, по адресу Нижний Сусальный переулок, дом 5.
"Пожалуйста, будьте внимательны в следующий раз, соблюдайте требования дорожных знаков. Ждем вас на одной из наших спецстоянок", – отметили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что с начала 2021 года более тысячи люксовых автомобилей попали на спецстоянки Москвы за нарушения правил остановки и парковки.
Автоновости,Видео,Lamborghini,
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