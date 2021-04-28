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Volkswagen назвала цену на новый Golf в России

Алиса Селезнёва
1 час назад
В России начался прием заказов на хэтчбек Golf восьмого поколения, цена на машину с двумя бензиновыми двигателями стартует от 2 558 000 рублей. Об этом пишет Autonews.
Volkswagen назвала цену на новый Golf в России
Фото: ТАССТАСС
В России модель будет продаваться в двух версиях — Exclusive и GTI. Volkswagen Golf Exclusive оснащен бензиновым турбомотором мощностью 150 л.с. и восьмиступенчатой автоматической коробкой передач.
Также базовая версия имеет матричные светодиодные фары, систему доступа в салон без ключа, круиз-контроль, камеру заднего вида, датчики дождя, мультимедийную систему.
В версии GTI Volkswagen Golf обойдется покупателям минимум в 3 090 000 рублей. За эти деньги они получат двухлитровый бензиновый турбодвигатель мощностью 245 л.с. и 7-ступенчатую роботизированную трансмиссию.
Также, в отличие от стандартной версии, Volkswagen Golf GTI имеет спортивный декор, оснащен перенастроенной подвеской, рулевым управлением с переменным передаточным отношением, передними сиденьями с усиленной боковой опорой и фронтальной камерой.
«Рамблер» писал, что ранее китайская компания Geely анонсирована дату выхода на российский рынок нового кроссовера Geely Atlas Pro. Прием заказов на него стартует в третьем квартале 2021 года.
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