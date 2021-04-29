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Suzuki приостанавливает работу трех заводов в Индии

ТАСС
2 часа назад
Японский автоконцерн Suzuki принял решение приостановить работу трех своих предприятий на территории Индии из-за тяжелой ситуации с распространением нового коронавируса в стране. Об этом в четверг сообщило агентство Kyodo.
Suzuki приостанавливает работу трех заводов в Индии
Фото: ТАССТАСС
Отмечается, что соответствующее решение было принято, в частности, из-за нехватки промышленного кислорода, который начали использовать в индийских больницах из-за острой нехватки кислорода медицинского.
За минувшие сутки Индия зарегистрировала 360 960 новых случаев инфицирования коронавирусом, что стало очередным мировым антирекордом. Министерство здравоохранения и благосостояния семьи сообщило в среду, что число инфицированных за все время эпидемии в стране достигло 17 997 267. Количество летальных исходов, связанных с коронавирусом, выросло в Индии за сутки на 3 293, до 201 187. Суточный скачок смертности стал самым высоким за все время эпидемии: предыдущий антирекорд был отмечен 26 апреля и составлял 2 812 случаев. На лечении находятся 2 978 709 пациентов с коронавирусом.
Автоновости,Suzuki,Минздрав РФ,
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