В России подорожали три модели Mitsubishi

Компания Mitsubishi подняла цены на кроссовер ASX, внедорожник Pajero Sport и пикап L200. Об этом пишет «Цена Авто».

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В ходе мониторинга рекомендованных розничных цен на новые автомобили без учета акций, специальных предложений и дополнительных опций эксперты выяснили, что кроссовер ASX в комплектации Invite 2WD подорожал на 1,2%.

Цена Pajero Sport в комплектации Instyle с дизельным двигателем увеличилась на 2,1%, а Pajero Sport New подорожал на 1,9 – 2,1% во всех версиях (кроме Invite и Intense).

Сильнее всего в апреле выросла стоимость пикапа L200: автомобили 2020 года выпуска стали дороже на 4,7 – 6,0%, а 2021 года – на 2,3 – 2,9%.

Таким образом, приобрести модель ASX в комплектации Invite можно по цене от 1 712 000 рублей, Pajero Sport - от 3 399 000 рублей, а L200 - от 2 499 000 рублей.