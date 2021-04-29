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Москва встала в десятибальных пробках

ИА Regnumиещё 2
3 часа назад
Загруженность дорог Москвы к вечеру четверга, 29 апреля, оценивается в максимальные 10 баллов. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса «Яндекс.Пробки».
Москва встала в пробках
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Согласно интерактивной карте, пробки наблюдаются на Бульварном, Садовом и Третьем транспортном кольцах, отдельных участках МКАД. Движение затруднено также на вылетных магистралях и ряде центральных улиц.
По прогнозу, ситуация на дорогах начнёт стабилизироваться к 21:00, когда ожидается ослабление пробок до пяти баллов, а свободным движение станет лишь к 23:00.
Напомним, ранее сегодня департамент транспорта Москвы обратился к столичным автомобилистам с призывом перенести поездки на личных автомобилях на внепиковое время и по возможности пользоваться общественным транспортом.
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