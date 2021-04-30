Врачи получат право отправлять граждан на исследование на наличие хронического алкоголизма. Для этого понадобится сдать кровь или мочу. Таким же способом будет определяться наличие в организме ряда запрещенных веществ: опиатов, каннабиноидов, кокаина и метадона. Эта процедура также станет обязательной для автомобилистов после лишения прав. В документе не уточняется, какими методами конкретно будет определяться алкоголизм.

При положительных результатах кандидатов в водители отправят на более детальное обследование в специализированную клинику, где и будет поставлен диагноз. Отмечается, что анализ мочи станет неизбежен для граждан, у которых врач заметит признаки наркозависимости или для тех, кто возвращает права после их лишения.