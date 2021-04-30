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С 2022 года водителей будут проверять на алкоголизм

Вести Подмосковьяиещё 15
1 час назад
Министерство здравоохранения России подготовило проект приказа, согласно которому кандидаты в водители будут обязаны сдавать кровь или мочу для проверки на хронический алкоголизм и на ряд запрещенных веществ. Приказ может вступить в силу 1 января 2022 года. Об этом пишет «Коммерсант».
Врачи получат право отправлять граждан на исследование на наличие хронического алкоголизма. Для этого понадобится сдать кровь или мочу. Таким же способом будет определяться наличие в организме ряда запрещенных веществ: опиатов, каннабиноидов, кокаина и метадона. Эта процедура также станет обязательной для автомобилистов после лишения прав. В документе не уточняется, какими методами конкретно будет определяться алкоголизм.
При положительных результатах кандидатов в водители отправят на более детальное обследование в специализированную клинику, где и будет поставлен диагноз. Отмечается, что анализ мочи станет неизбежен для граждан, у которых врач заметит признаки наркозависимости или для тех, кто возвращает права после их лишения.
В настоящее время приказ проходит проверку и оценку в Аналитическом центре при правительстве РФ. Предполагается, что новый приказ вступит в силу 1 января 2022 года.
Автоновости,Видео,Минздрав РФ,Левада-центр,Правительство РФ,
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