Honda показала новый седан Civic

Компания Honda только что представила новый Civic Sedan 11-го поколения. Honda постаралась упростить внешний вид Civic как внутри, так и снаружи. Для этого он вернулся к исходной философии дизайна, которая принесла успех Civic 70-х годов: человеческий максимум / машинный минимум.Дизайнеры упорно трудились упростить автомобиль, в котором мало линий дизайна, но при этом сделать его более премиальным.

Фото: Honda Honda

Для этого они сделали такие вещи, как отодвинули нижнюю часть стоек лобового стекла на два дюйма назад. Это делает капюшон длиннее, придавая ему более классические пропорции. Там, где команда придерживалась линий дизайна, они делали это намеренно. Острая линия характера, пересекающая кузов Civic, соединяет переднюю и заднюю части автомобиля, переходя в задние фонари.

Honda

У нового Civic также более широкая задняя колея, которую, по словам Honda, она подчеркнула более сильными задними плечами и широко расположенными светодиодными задними фонарями. А заостренная задняя часть выглядит спортивно и способствует повышению аэродинамической эффективности.

В новом интерьере, как и следовало ожидать, больше экранов. Теперь он включает в себя 10,2-дюймовую полностью цифровую приборную панель и 7-дюймовый информационно-развлекательный экран в стандартной комплектации. Также доступен 9-дюймовый информационно-развлекательный экран. Беспроводные технологии Apple CarPlay и Android Auto входят в стандартную комплектацию, а комплектация Touring оснащена стандартной беспроводной зарядкой, совместимой с Qi.

Honda

В отличие от других современных автомобилей, у которых все функции управляются центральным сенсорным экраном, Civic имеет физические элементы управления кондиционером, а также ручку регулировки громкости звуковой системы, которая, впервые в Civic, может быть с 12 динамиками. Honda также добавила 0,8-дюймовую подставку для пальцев в нижней части сенсорного экрана, чтобы упростить его использование.

Конструкция была разработана с учетом текущих и будущих требований краш-тестов, но благодаря использованию материалов компании Honda удалось минимизировать дополнительный вес. Civic представляет первую в мире подушку безопасности, которая предназначена для уменьшения травм головного мозга за счет лучшего управления движением головы во время определенных видов аварий. Подушка безопасности на стороне водителя в форме пончика будет удерживать голову в случае аварии, а трехсторонняя подушка безопасности пассажира, которая открывается, как книга, работает аналогичным образом.

Передний подрамник изготовлен из алюминия с ферменной структурой и ребрами жесткости для большей жесткости и устойчивости. Подшипники передних и задних колес с низким коэффициентом трения снижают сопротивление качению, а перенастроенный электрический усилитель рулевого управления обеспечивает лучшую обратную связь. По словам Хонды, все это должно способствовать созданию автомобиля, от управления которым будет легче, чем когда-либо.

Новый Civic будет доступен с двумя четырехцилиндровыми двигателями: 2,0-литровым атмосферным двигателем мощностью 158 л. с. и 1,5-литровым агрегатом с турбонаддувом мощностью 180 л. с.