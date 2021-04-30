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В Москве запустили «народный каршеринг»

Мослентаиещё 1
40 минут назад
В Москве начали тестировать проект «народного каршеринга», в рамках которого жители столицы смогут сдавать свои автомобили в аренду. Об этом сообщает Autonews.ru.
В Москве запустили «народный каршеринг»
Фото: Дмитрий Духанин / «Коммерсантъ»Дмитрий Духанин / «Коммерсантъ»
В тестовом режиме арендовать машину смогут близкие друзья и знакомые автовладельцев.
В департаменте транспорта Москвы рассказали, что пользователю необходимо будет скачать приложение «Рули» и зарегистрироваться в нем. Когда машина ему не будет нужна, он может указать статус автомобиля «свободен». При этом все условия и параметры аренды выставляет сам владелец — срок бронирования, место, где можно получить машину и стоимость аренды.
Глава дептранса Максим Ликсутов объяснил ограничения в тестовом режиме тем, что не каждый человек готов сейчас пустить за руль постороннего.
«Поэтому на первом этапе автовладельцы сами смогут выбирать, кому доверить свою машину из близкого круга знакомых людей», — сказал он.
После тестирования автовладелец сможет расширить круг лиц, который получит доступ к машине.
Первые 100 участников проекта получат телематическое оборудование и модули удаленного доступа к автомобилю — так они будут знать, где находится машина, с какой скоростью она двигается и сколько топлива в баке. Им также предоставят открытый полис ОСАГО на весь срок тестирования.
Автоновости,Максим Ликсутов,
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