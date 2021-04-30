В Москве запустили «народный каршеринг»

В департаменте транспорта Москвы рассказали, что пользователю необходимо будет скачать приложение «Рули» и зарегистрироваться в нем. Когда машина ему не будет нужна, он может указать статус автомобиля «свободен». При этом все условия и параметры аренды выставляет сам владелец — срок бронирования, место, где можно получить машину и стоимость аренды.