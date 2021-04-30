В России подорожали самые популярные Genesis

Две наиболее популярные модели Genesis в России стали дороже в апреле, сообщают аналитики «Цена Авто». Речь идет о бизнес-седане G80 и первом кроссовере премиальной марки – GV80, которые подорожали во всех комплектациях на 100 и 150 тысяч рублей.

Фото: Genesis GV80 и G80 © Genesis Genesis GV80 и G80 © Genesis

Премиальный седан Genesis G80 нового поколения прибавил 1,8-2,7 процента от прежней стоимости во всех доступных версиях, или 100 тысяч рублей. Теперь модель предлагается россиянам по цене от 3 800 000 рублей до 5 800 000 рублей.

Пока единственный кроссовер бренда, доступный в России, GV80 получил более ощутимую прибавку – 150 тысяч рублей или 2,2-3,4 процента от старой цены в зависимости от исполнения. Новая стоимость модели стартует с 4 500 000 рублей и доходит до 6 850 000 рублей.

В нынешнем году южнокорейская марка переписывает прайс-листы своих моделей в сторону подорожания уже второй раз. Однако ранее G80 и GV80 прибавили в цене в два раза больше – 200 и 300 тысяч рублей соответственно.

Седан G80 и кроссовер GV80 являются самыми продаваемыми моделями Genesis в стране. По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), с января по март нынешнего года в стране реализовали 220 кроссоверов и 110 седанов, а в целом россияне купили 472 автомобиля премиум-бренда. Это на 10 процентов больше, чем в первом квартале 2020 года.