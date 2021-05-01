Премьера первого электрокроссовера Genesis состоится в июне

Информации о мощности или запасе хода Genesis GV60 пока нет, но платформа E-GMP предусматривает быструю зарядку от терминалов с напряжением 800 вольт и мощностью 350 киловатт. За 18 минут заряд можно пополнить на 80 процентов, а пяти минут хватит на то, чтобы увеличить пробег на 100 километров. Также электрокары
на этой платформе можно заряжать от 400-вольтового терминала и от обычной розетки. По слухам, GV60 предложит несколько вариантов силовых установок на выбор — как с задним, так и с полным приводом, а также с батареями разной ёмкости и электромоторами различной мощности.