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Стали известны сроки дебюта первого электрокроссовера Genesis

Motor.ru
3 часа назад
Премьера первого электрического кроссовера марки Genesis состоится в июне нынешнего года: судя по индексу, GV60 станет наиболее доступной моделью в линейке корейского бренда.
Премьера первого электрокроссовера Genesis состоится в июне
Фото: Motor.Motor.
Как сообщает издание TheKoreanCarBlog со ссылкой на собственные источники в компании Genesis, первый электрический кроссовер корейского премиального бренда дебютирует уже в июне. Модель получит индекс GV60 и станет, судя по всему, самой компактной и доступной в линейке. Электрокар будет построен на новой модульной платформе E-GMP (Electric-Global Modular Platform) и разделит её с недавно представленными моделями Hyundai Ioniq 5 и Kia EV6. Стоит ожидать, что Genesis GV60 будет отличаться от родственных «электричек» более дорогой отделкой и обширным списком опций. Судя по шпионским снимкам, модель будет в целом похожа на кроссовер GV70, а кузов станет ещё более купеобразным в профиль.
Информации о мощности или запасе хода Genesis GV60 пока нет, но платформа E-GMP предусматривает быструю зарядку от терминалов с напряжением 800 вольт и мощностью 350 киловатт. За 18 минут заряд можно пополнить на 80 процентов, а пяти минут хватит на то, чтобы увеличить пробег на 100 километров. Также электрокары на этой платформе можно заряжать от 400-вольтового терминала и от обычной розетки. По слухам, GV60 предложит несколько вариантов силовых установок на выбор — как с задним, так и с полным приводом, а также с батареями разной ёмкости и электромоторами различной мощности.
Автоновости,Hyundai,Kia,
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