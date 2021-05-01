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В Москве участкового на BMW задержали с наркотиками и оружием

ЧП Столицаиещё 1
2 часа назад
В Москве сотрудники Главного управления собственной безопасности МВД задержали участкового столичного района Восточное Измайлово. По словам собеседника РЕН ТВ, знакомого с ситуацией, в автомобиле BMW, на котором разъезжал полицейский, было найдено оружие и патроны к нему. Речь идет о переделанном под боевой пистолете ИЖ-79 с глушителем. Кроме того, в гостиничном номере на западе столицы, где проживал участковый, нашли наркотические вещества. В настоящее время в отношении 29-летнего сотрудника проводится проверка.
В Москве участкового на BMW задержали с наркотиками и оружием
Фото: ЧП СтолицаЧП Столица
Автоновости,BMW,МВД,
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