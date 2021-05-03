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Россиянам рассказали, когда поменяются правила продажи подержанных авто

Газета.Ruиещё 8
4 часа назад
В Минцифры рассказали, как изменятся правила порядка покупки и продажи подержанных машин в России. Об этом сообщает портал Autonews. Ранее заявлялось, что сервис купли-продажи подержанных машин через портал Госуслуг, где можно подписать документы электронной подписью и направить их на регистрацию в ГИБДД в цифровом формате, заработает с 1 мая. Тем не менее данный сервис еще не начал работать. Как объяснили в министерстве, запуск проекта оформления договоров онлайн пока перенесут. Ожидается, что он начнет работать во втором полугодии 2021 года. "Позднее россияне смогут подписывать сделки в электронном виде с использованием функционала портала Госуслуг, например, договора купли-продажи авто и совершать другие действия", - пояснили в ведомстве. В рамках данного сервиса соотечественники смогут заключить и расторгнуть договор купли-продажи машин. На сайте людям будет доступна история и комплектация продающегося авто. После того, как сделка пройдет, информация автоматически поступит в ГИБДД. Таким образом получится сократить время и упросить процедуру продажи машины. Ранее автокомпании подсчитали потери в России.
Запуск продаж авто через «Госуслуги» отложен до июля
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ruСергей Лантюхов/NEWS.ru
Автоновости,ГИБДД,
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