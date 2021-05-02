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В Дубае автомобильный номер продали за $10 млн

News.ruиещё 3
5 часов назад
В Объединённых Арабских Эмиратах (ОАЭ) установлен мировой рекорд по стоимости автомобильного номера. На благотворительном аукционе регистрационный знак с двумя буквами и одной цифрой был продан за 38 млн дирхамов, или более чем за $10 млн.
В Дубае автомобильный номер продали за $10 млн
Фото: ТАССТАСС
Имя участника аукциона, ставшего обладателем номера АА9, не сообщается. Также на аукционе были выставлены номера U31, T38 и E51. Общая прибыль аукциона составила 48,5 млн дирхамов ($13,2 млн). Выручка будет направлена на кампанию по раздаче еды малоимущим.
Предыдущий рекорд стоимости регистрационного знака автомобиля также был установлен в Дубае. В 2016 году на аукционе знак D5 был продан за 33 млн дирхамов, или почти $9 млн.
Эмир Дубая перед началом поста Рамадан пообещал предоставить нуждающимся 100 млн порций еды. Часть средств на это было запланировано получить на одном из аукционов.
Ранее основатель ивановской IT-компании Алексей Концов, который является одним из организаторов «голой» фотосессии в Дубае, рассказал о своём освобождении. Он подчеркнул, что причин для возбуждения уголовного дела в отношении него не нашлось, и выразил благодарность президенту России Владимиру Путину.
Автоновости,Владимир Путин,
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