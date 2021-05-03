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В России подорожали автомобили почти всех марок

Мир24иещё 1
9 часов назад
Цены на автомобили в России поднялись в апреле независимо от страны-производителя, пишут «Вести».
В России подорожали автомобили почти всех марок
Фото:  «Мир 24» / Елизавета Шагалова «Мир 24» / Елизавета Шагалова
Отпускные цены повысили 27 из 28 автопроизводителей, официально присутствующих на российском рынке. Подорожали корейские автомобили – максимально на 2,5%. Машины российского производства стали дороже на 2-3%. Автомобили из Китая – на 1-6%.
По оценке экспертов, с сентября 2020 года цены на автомобили выросли от 10 до 15%. По мнению специалистов, автопроизводители уже не столько борются за долю рынка, сколько пытаются заработать на общемировой экономической нестабильности из-за пандемии коронавируса.
Ранее эксперты рассказали о наиболее ожидаемых новинках авторынка России. По этой информации, на российский рынок выйдет внедорожник Toyota Land Cruiser 300, дебют которого планируется в августе, а также кроссовер Infiniti QX60. На третьем месте в этом списке Lada Granta, его обновление также ожидается до начала сентября.
Перед этим в Москве и Санкт-Петербурге был запущен сервис «народного» каршеринга – приложение «Рули». Суть проекта в том, чтобы граждане могли сдавать свои автомобили друзьям и знакомым в качестве каршеринговых машин и получали за это деньги.
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