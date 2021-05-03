В России подорожали автомобили почти всех марок

Цены на автомобили в России поднялись в апреле независимо от страны-производителя, пишут «Вести»

Фото: «Мир 24» / Елизавета Шагалова «Мир 24» / Елизавета Шагалова

Отпускные цены повысили 27 из 28 автопроизводителей, официально присутствующих на российском рынке. Подорожали корейские автомобили – максимально на 2,5%. Машины российского производства стали дороже на 2-3%. Автомобили из Китая – на 1-6%.

По оценке экспертов, с сентября 2020 года цены на автомобили выросли от 10 до 15%. По мнению специалистов, автопроизводители уже не столько борются за долю рынка, сколько пытаются заработать на общемировой экономической нестабильности из-за пандемии коронавируса.