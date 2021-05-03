В России отзывают сразу четыре модели Mercedes-Benz — внепланово посетить сервис придётся владельцам A- и B-Класса, седана Mercedes-AMG C 43, а также кроссовера GLC. На всех машинах бесплатно устранят неполадки с кондиционером.
Росстандарт уточняет, что отзыву подлежат Mercedes-Benz A- и B-Класса, реализованные с 2019 по 2020 год, а также AMG C 43 и GLC, реализованные с 2017 по 2019 год.
Сервисная кампания затронет 33 «Мерседеса» — на всех выявлена возможная проблема с системой кондиционирования. Дилеры немецкой марки свяжутся с владельцами неисправных машин по электронной почте или телефону. Диагностика и замена короба кондиционера будут проведены бесплатно.
В прошлый раз немецкая марка отзывала автомобили в России в середине апреля — тогда ремонт потребовался четырём кроссоверам GLE и GLS.
В 2020 году Mercedes-Benz стал рекордсменом по числу отзывов в России: было объявлено 42 акции, в рамках которых бесплатно починили 28 631 автомобиль.