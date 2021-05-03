В России отзывают сразу четыре модели Mercedes-Benz

Сервисная кампания затронет 33 «Мерседеса» — на всех выявлена возможная проблема с системой кондиционирования. Дилеры немецкой марки свяжутся с владельцами неисправных машин по электронной почте или телефону. Диагностика и замена короба кондиционера будут проведены бесплатно.