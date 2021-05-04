ГИБДД готовит 6 новых штрафов для водителей

В аналитическом центре при правительстве России
идёт обсуждение внесения поправок в КоАП, касающихся введения новых штрафов для водителей, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на Autonews.ru.
Как удалось разузнать изданию, речь идёт главным образом о нарушениях технического регламента Таможенного союза. Предполагается, что любая из допущенных неполадок будет являться основанием для составления административного протокола по статье 12.5 КоАП «Управление транспортным средством при наличии неисправностей» и выписывания штрафа от 500 рублей.
Первый новый штраф — за езду на шинах не по сезону. С июня по август россиянам хотят запретить эксплуатировать шипованную резину. За летние покрышки хотят наказывать в период с декабря по февраль. Точные сроки смогут устанавливать региональные власти.
Второй новый штраф — за наличие повреждённого бампера и самодельных лебёдок. В первом случае нарушением будет считаться ситуация, при которой металлический усилитель выступает за габариты машины.
Третий штраф — за езду без подголовников и подушек безопасности в случае если они предусмотрены заводской конструкцией автомобиля.
Четвёртый — за предметы, загораживающие обзор. К этому относится наличие наклеек на стекле, а также держатели телефона. Также ГИБДД
хочет штрафовать водителей за езду без стёкол или отсутствие на лобовом стекле противосолнечных козырьков.
Проблемы с фарами тоже хотят сделать основание для материального наказания. Инспекторы предлагают штрафовать автолюбителей за неработающие автокорректоры и фароочистители если они есть.
И последний пункт — горящий индикатор «Check Engine». Ездить на машине с загоревшимся на приборной панели сигналом неисправности двигателя также будет запрещено.