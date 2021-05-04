ГИБДД готовит 6 новых штрафов для водителей

В аналитическом центре при правительстве России идёт обсуждение внесения поправок в КоАП, касающихся введения новых штрафов для водителей, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на Autonews.ru.

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Как удалось разузнать изданию, речь идёт главным образом о нарушениях технического регламента Таможенного союза. Предполагается, что любая из допущенных неполадок будет являться основанием для составления административного протокола по статье 12.5 КоАП «Управление транспортным средством при наличии неисправностей» и выписывания штрафа от 500 рублей.

Первый новый штраф — за езду на шинах не по сезону. С июня по август россиянам хотят запретить эксплуатировать шипованную резину. За летние покрышки хотят наказывать в период с декабря по февраль. Точные сроки смогут устанавливать региональные власти.

Второй новый штраф — за наличие повреждённого бампера и самодельных лебёдок. В первом случае нарушением будет считаться ситуация, при которой металлический усилитель выступает за габариты машины.

Третий штраф — за езду без подголовников и подушек безопасности в случае если они предусмотрены заводской конструкцией автомобиля.

Четвёртый — за предметы, загораживающие обзор. К этому относится наличие наклеек на стекле, а также держатели телефона. Также ГИБДД хочет штрафовать водителей за езду без стёкол или отсутствие на лобовом стекле противосолнечных козырьков.

Проблемы с фарами тоже хотят сделать основание для материального наказания. Инспекторы предлагают штрафовать автолюбителей за неработающие автокорректоры и фароочистители если они есть.