Hyundai отметила свой лучший месяц продаж в апреле

Дилеры корейского бренда Hyundai отметили свой лучший месяц продаж в апреле.

Фото: Reuters Reuters

Всего в апреле было продано 77 523 автомобиля. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года продажи машин бренда выросли в несколько раз. Для бренда это абсолютный рекорд за один месяц.

Единственной моделью, которая позволила получить такой уровень продаж, стал автомобиль Nexo. В США продажи этой машины в прошлом месяце выросли на 500% относительно апреля 2020 года. Но в общей сложности было продано всего 18 единиц, поскольку в апреле 2020 года дилеры продали всего 3 автомобиля.

Самой востребованной моделью бренда стал автомобиль корейского производства Tucson. Кроссовер отличается хорошими техническими параметрами и богатым оснащением, включающим в себя: климат-контроль, ABS, круиз-контроль, подогрев сидений, электропривод зеркал, датчики дождя и температуры, стеклоподъемники, мультируль и так далее.