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Hyundai отметила свой лучший месяц продаж в апреле

Car.ruиещё 3
5 часов назад
Дилеры корейского бренда Hyundai отметили свой лучший месяц продаж в апреле.
Hyundai отметила свой лучший месяц продаж в апреле
Фото: ReutersReuters
Всего в апреле было продано 77 523 автомобиля. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года продажи машин бренда выросли в несколько раз. Для бренда это абсолютный рекорд за один месяц.
Единственной моделью, которая позволила получить такой уровень продаж, стал автомобиль Nexo. В США продажи этой машины в прошлом месяце выросли на 500% относительно апреля 2020 года. Но в общей сложности было продано всего 18 единиц, поскольку в апреле 2020 года дилеры продали всего 3 автомобиля.
Самой востребованной моделью бренда стал автомобиль корейского производства Tucson. Кроссовер отличается хорошими техническими параметрами и богатым оснащением, включающим в себя: климат-контроль, ABS, круиз-контроль, подогрев сидений, электропривод зеркал, датчики дождя и температуры, стеклоподъемники, мультируль и так далее.
Дилеры марки делают все для того, чтобы привлекать потенциальных покупателей, предлагая им различные выгодные акции, а также дополнительные скидки. Также востребованными оказались модели: «Элантра», «Санта-Фе», «Кона», «Соната» и «Палисад».
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