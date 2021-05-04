Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
Войти в почту

Завод Ford в Кёльне приостанавливает работу из-за нехватки чипов

Car.ruиещё 1
6 часов назад
Производители американского автомобильного концерна Ford вынуждены остановить работу на заводе, расположенном в Кёльне из-за нехватки микросхем.
Завод Ford в Кёльне приостановил работу из-за нехватки чипов
Фото: ReutersReuters
Руководство компании договорилось с представителями рабочего коллектива о переводе на сокращенный рабочий день или отправке в вынужденный отпуск около 5 тысяч рабочих. Мера будет действовать в период с 3 мая по 18 июня, а также с 30 июня по 9 июля 2021 года. По предварительным данным, полностью восстановить работу завода можно будет только с 16 августа текущего года.
Разработчики понимают, что это приведет к существенным потерям, но продолжать выпуск автомобилей в настоящее время просто невозможно. Негативное воздействие на ситуацию оказали санкции США по отношению к китайским производителям чипов.
Решить проблему другим способом производители не могут, так как использование микросхем является обязательным при выпуске современных моделей машин, которые в будущем продаются у официальных дилеров бренда.
Автоновости,Ford,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители