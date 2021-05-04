Завод Ford в Кёльне приостановил работу из-за нехватки чипов

Руководство компании договорилось с представителями рабочего коллектива о переводе на сокращенный рабочий день или отправке в вынужденный отпуск около 5 тысяч рабочих. Мера будет действовать в период с 3 мая по 18 июня, а также с 30 июня по 9 июля 2021 года. По предварительным данным, полностью восстановить работу завода можно будет только с 16 августа текущего года.
Разработчики понимают, что это приведет к существенным потерям, но продолжать выпуск автомобилей в настоящее время просто невозможно. Негативное воздействие на ситуацию оказали санкции США по отношению к китайским производителям чипов.
Решить проблему другим способом производители не могут, так как использование микросхем является обязательным при выпуске современных моделей машин, которые в будущем продаются у официальных дилеров бренда.