ГИБДД готовит новые штрафы для водителей

Аналитический центр при правительстве РФ рассмотрит проект поправок к ПДД, которые позволят инспекторам штрафовать россиян за защитные пленки на стеклах фар, поврежденный бампер и горящую лампочку Check Engine. Об этом сообщает Autonews.

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Как писал «Рамблер», новые правила планируют ввести весной 2022 года. Они заметно расширят список технических неисправностей и условий, при которых ездить на машине будет запрещено.

Если хотя бы одно нарушение из списка будет выявлено, инспектор оформит протокол по административной статье 12.5 (от штрафа в 500 рублей до лишения прав).

На 500 рублей будут штрафовать за шипованные шины в июне-августе/летнюю резину в декабре-феврале (сезоны могут сдвигаться по решению региональных властей). Такой штраф выпишут и за отсутствующие/неработающие фароочистители, а также автокорректоры уровня фар. Наказание грозит и водителям грузовиков, у которых зимой не будет и зимней резины, и цепей противоскольжения.

Другие нарушения - отсутствие подголовников, противосолнечных козырьков и подушек безопасности, предусмотренных производителем, а также закрывающие водителю обзор предметы (к примеру, видеорегистраторы, мешающие видеть дорогу, держатели для мобильных телефонов, наклейки).

Обновленные ПДД запретят ездить на машине, бампер которой деформирован настолько, что его внутренняя железная часть выступает за пределы габаритов авто.