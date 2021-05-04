Kia отзывает Kia Carnival из-за риска утечки топлива

Южнокорейская компания KIA с конца зимы нынешнего года продает в США свой модернизированный минивэн Carnival. Несмотря на небольшой срок, в машинах уже выявлена проблема, которая касается топливной системы новинки.

В документах Нацуправления транспортной безопасности США сообщается, что KIA выпустила минивэн, у которого повреждена трубка на топливной рампе, в результате чего может возникнуть пожар в средстве перемещения. В связи с этим азиатский производитель вынужден отозвать 2744 модели Carnival.

Для американского рынка это только 1% от всей численности проданных минивэнов в стране. Несмотря на это, все проблемные комплектации требуется доставить в дилерские сети для выполнения ремонта. Водителям посоветовали это сделать не своим ходом, потому как из-за утечки горючего возле мотора возникает риск воспламенения минивэна.