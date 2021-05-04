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Компания Kia отзывает минивэн Kia Carnival из-за риска утечки топлива

Car.ru
2 часа назад
Южнокорейская компания KIA с конца зимы нынешнего года продает в США свой модернизированный минивэн Carnival. Несмотря на небольшой срок, в машинах уже выявлена проблема, которая касается топливной системы новинки.
Kia отзывает Kia Carnival из-за риска утечки топлива
Фото: Car.ruCar.ru
В документах Нацуправления транспортной безопасности США сообщается, что KIA выпустила минивэн, у которого повреждена трубка на топливной рампе, в результате чего может возникнуть пожар в средстве перемещения. В связи с этим азиатский производитель вынужден отозвать 2744 модели Carnival.
Для американского рынка это только 1% от всей численности проданных минивэнов в стране. Несмотря на это, все проблемные комплектации требуется доставить в дилерские сети для выполнения ремонта. Водителям посоветовали это сделать не своим ходом, потому как из-за утечки горючего возле мотора возникает риск воспламенения минивэна.
В США машина продается с 23 февраля в 7- и 8-местном исполнениях салона. Работает KIA Carnival с помощью 290-сильного 6-цилиндрового агрегата. Цена автомобиля начинается от 32 100 долларов (2,4 миллиона рублей).
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