В России снизят нештрафуемый порог превышения скорости

Вице-премьер Марат Хуснуллин поручил МВД Минтрансу до 1 августа предоставить в правительство «согласованную позицию» по вопросу снижения в городах «ненаказуемого порога» скорости с 20 до 10 км/ч.

По информации издания, инициатива вернуться к обсуждению снижения нештрафуемого порога превышения скорости исходит от вице-мэра Москвы Максима Ликсутова , который входит в правительственную комиссию по безопасности движения.

В Дептрансе Москвы считают, что «снижение порога позволит усилить контроль за соблюдением ПДД, а также повысить дисциплину водителей и сконцентрировать их внимание на условиях дорожного движения».

На загородных магистралях нештрафуемый порог предлагается оставить прежним – 20 км/ч.

Эксперт по системам фиксации нарушений Григорий Шухман считает, что снижать порог с 20 км/ч на 10 км/ч можно после тотального аудита уже введенных ограничений скорости. Он напомнил, что в ряде регионов власти ограничивают скорость движения уже с учетом нештрафуемого порога.

К примеру, в Татарстане на многих дорогах в населенных пунктах стоят знаки 40 км/ч с камерами, что обеспечивает фактическую скорость в 60 км/ч.