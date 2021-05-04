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В России могут снизить нештрафуемый порог превышения скорости

Вероника Полынина
5 часов назад
Правительство РФ вернулось к обсуждению снижения нештрафуемого порога превышения скорости, пишет «Коммерсант».
В России снизят нештрафуемый порог превышения скорости
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Вице-премьер Марат Хуснуллин поручил МВД и Минтрансу до 1 августа предоставить в правительство «согласованную позицию» по вопросу снижения в городах «ненаказуемого порога» скорости с 20 до 10 км/ч.
По информации издания, инициатива вернуться к обсуждению снижения нештрафуемого порога превышения скорости исходит от вице-мэра Москвы Максима Ликсутова, который входит в правительственную комиссию по безопасности движения.
В Дептрансе Москвы считают, что «снижение порога позволит усилить контроль за соблюдением ПДД, а также повысить дисциплину водителей и сконцентрировать их внимание на условиях дорожного движения».
На загородных магистралях нештрафуемый порог предлагается оставить прежним – 20 км/ч.
Эксперт по системам фиксации нарушений Григорий Шухман считает, что снижать порог с 20 км/ч на 10 км/ч можно после тотального аудита уже введенных ограничений скорости. Он напомнил, что в ряде регионов власти ограничивают скорость движения уже с учетом нештрафуемого порога.
К примеру, в Татарстане на многих дорогах в населенных пунктах стоят знаки 40 км/ч с камерами, что обеспечивает фактическую скорость в 60 км/ч.
Ранее, как писал «Рамблер», автомобильные эксперты выразили мнение, что уменьшения числа ДТП можно добиться ужесточением наказания за вождение автомобиля в нетрезвом виде, улучшением подготовки водителей и строгим наказанием за превышение скорости.
Автоновости,Марат Хуснуллин,Максим Ликсутов,Минтранс РФ,МВД,Правительство РФ,
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