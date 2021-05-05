Автомобильные шины подорожают на 20–60%

Согласно прогнозам российских дистрибьюторов, автомобильные покрышки могут стать дороже примерно на 20-60 процентов. Значение подорожаний будет зависеть от размеров изделий, а также сегмента.

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По заявлению специалистов, авторынок может столкнуться в скором времени с дефицитом автомобильной резины. Одной из существенных причин такого подорожания является пятикратное увеличение расценок на контейнерные перевозки по причине нехватки контейнеров.

Эксперты отмечают, что расходы на перевозку одной автомобильной китайской шины сравнимы с ценой за бюджетную версию из Европы. Увеличение стоимости в одном сегменте повысит расценки в остальных.

В свою очередь отрасль столкнулась с задержкой контейнеров. В этом случае не могут найти места на кораблях. При этом общий дефицит товара связан с опозданием доставки. Перевозчики сначала везут более дорогие контейнеры.