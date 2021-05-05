Hyundai впервые показал тизер нового компактного кросса AX1

Hyundai
, перед тем, как выйти на международные рынки, анонсировала абсолютно новый микро-внедорожник AX1. На официальном тизере автобренд продемонстрировал оптику, а также дизайн задних фонарей новой версии.
На тизерах можно увидеть фары, а также задние фонари новинки. На изображении просматривается круглый проектор, который установлен внутри бампера. Устройство получило светодиодное кольцо DRL.
Изображение заднего фонаря демонстрирует блок, который похвастается замысловатым треугольным узором. Речь может вестись о светодиодных модулях. То же самое можно увидеть на ряде шпионских изображений задней части машины. AX1 будет оснащаться разделенными световыми группами в задней части. В бампере установлены дополнительные блоки, которые содержат задний фонарь, а также индикаторы.
AX1 должен получить платформу Hyundai K1, положенную в основу Grand i10 Nios на индийском авторынке. Компактная внедорожная версия оснащается 1,2-литровым бензиновым двигателем. Более низкие модификации комплектуются 1,1-литровым агрегатом Santro.