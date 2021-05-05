Hyundai впервые показал тизер нового компактного кросса AX1

На тизерах можно увидеть фары, а также задние фонари новинки. На изображении просматривается круглый проектор, который установлен внутри бампера. Устройство получило светодиодное кольцо DRL.

Изображение заднего фонаря демонстрирует блок, который похвастается замысловатым треугольным узором. Речь может вестись о светодиодных модулях. То же самое можно увидеть на ряде шпионских изображений задней части машины. AX1 будет оснащаться разделенными световыми группами в задней части. В бампере установлены дополнительные блоки, которые содержат задний фонарь, а также индикаторы.