Появились первые снимки обновленной версии Kia K900

Из снимков видно, что экстерьер освежили благодаря новому оформлению передней/задней кузовной части. Модель оснащается новыми панелями, капотом, передними крыльями, крышкой багажника, другими фарами, радиаторной решеткой, задними фонарями и бамперами. Стоит отметить более крупную решетку радиатора, зауженные фары, изменённую графику фонарей. Рестайлинговая модель станет более солидной.

Kia K900 RJ построили с использованием большой платформы Hyundai-Kia. Транспортное средство оснащается 3,3/3,8/5,0-литровыми силовыми установками, которые генерируют 249 – 413 лошадиных сил. Вместе с мотором функционирует 8-ступенчатый автоматический «автомат». Авто похвастается полноприводной и заднеприводной системой. На сегодняшний день стоимость авто в России стартует от 4,065 млн. руб. Kia K9/K900 получила в длину 5,12 м.