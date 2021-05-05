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Появились первые снимки обновленной версии Kia K900

Car.ru
30 минут назад
Представительская версия Kia K900 в кузове седан засветилась на новых фото. Речь идет о рестайлинговом образце. K900 нынешней генерации RJ выпускают с 2018 года. Это авто официально поставляют на отечественный авторынок.
Появились первые снимки обновленной версии Kia K900
Фото: car.rucar.ru
Из снимков видно, что экстерьер освежили благодаря новому оформлению передней/задней кузовной части. Модель оснащается новыми панелями, капотом, передними крыльями, крышкой багажника, другими фарами, радиаторной решеткой, задними фонарями и бамперами. Стоит отметить более крупную решетку радиатора, зауженные фары, изменённую графику фонарей. Рестайлинговая модель станет более солидной.
Kia K900 RJ построили с использованием большой платформы Hyundai-Kia. Транспортное средство оснащается 3,3/3,8/5,0-литровыми силовыми установками, которые генерируют 249 – 413 лошадиных сил. Вместе с мотором функционирует 8-ступенчатый автоматический «автомат». Авто похвастается полноприводной и заднеприводной системой. На сегодняшний день стоимость авто в России стартует от 4,065 млн. руб. Kia K9/K900 получила в длину 5,12 м.
Автоновости,Kia,
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