Появились подробности о новом Hyundai Tucson для России

В открытой базе Росстандарта появилось Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на Hyundai Tucson четвертого поколения. По некоторым данным, российский дебют новинки состоится во втором квартале нынешнего года. В документе, необходимом для старта продаж модели в России, раскрыта информация о ее оснащении.

Фото: Motor Motor

Пока Hyundai сертифицировал только Tucson корейской сборки, однако позже появится ОТТС и на локализованную версию кроссовера. Судя по документу, в Россию начнут привозить удлиненную модель, совпадающую по габаритам с версиями для США и Южной Кореи. По сравнению с «уходящим» Tucson ее длина больше на целых 150 миллиметров.

Салон у кроссовера безальтернативно пятиместный, размерность колесных дисков варьируется от 17 до 19 дюймов. В списке стандартного оснащения числятся обогрев наружных зеркал, электрические стеклоподъемники, климатическая установка, а также система мониторинга давления в шинах.

В длину новый Hyundai Tucson для России достигает 4630 миллиметров, в ширину – 1865 миллиметров, а высоту – 1665 миллиметров. Расстояние между осями – 2755 миллиметров.Hyundai

За доплату можно дооснастить Tucson интеллектуальным круиз-контролем с ассистентом движения в пробке, системами удержания в полосе движения и предотвращения столкновений при проезде перекрестков. Среди других опций – электрорегулировка передних сидений, подогрев задних сидений и панорамная крыша с люком.

Что касается моторной гаммы, то для Tucson пока заявлены два двигателя – бензиновый и дизельный. Двухлитровный атмосферный мотор Smartstream развивает 150 лошадиных сил и 192 Нм крутящего момента, работая в тандеме с шестиступенчатой механической коробкой либо автоматом. Такой мотор сочетается как с передним, так и с полным приводом, и работает на 92-м бензине.

Топовый двигатель – это турбированный «дизель» того же объема, выдающий 186 сил и 416 Нм момента. Пару ему составляет только автоматическая трансмиссия, привод – только полный.