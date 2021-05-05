«Яндекс.Драйв» повысит цены для неаккуратных водителей

Отечественный каршеринговый сервис «Яндекс.Драйв» готовит не самое приятное обновление для водителей. Правда, коснётся оно исключительно неаккуратных автомобилистов, для которых цены на аренду машины станут выше, чем для других клиентов.

Фото: Car.ru Car.ru

Со вторника, 11 мая, в «Яндекс.Драйв» начнёт работать новая система. Она будет оценивать манеру езды водителя арендованной машины за последние пройдённые две сотни километров пути или же то расстояние, которое он успел проехать за оплаченное время. Алгоритм учитывает манеру управления, то есть, превышение скоростного лимита, совершение резких манёвров и прочее, фиксируя совершённые нарушения специальными плашками.

Изначально водитель, допустивший нарушения в процессе поездки на каршеринговой машине, получит в приложении предупреждение и советы по правильному управлению. При повторном нарушении аренда автомобиля в «Яндекс.Драйв» такому недобросовестному водителю уже обойдётся дороже, но в сервисе пока не сообщают, как будут увеличиваться цены для попавших в «чёрный список».