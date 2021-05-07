Автодилер поторопил с покупкой автомобиля

«Снижение цен вряд ли будет, потому что остается дефицит автомобилей. Проблемы с поставками автомобилей определенных моделей и комплектаций все равно будут, поэтому, если автомобиль нужен сейчас, нужно покупать его именно сейчас», — посоветовал Мосеев.
«Сейчас из-за длительного дефицита покупка автомобиля проходит практически без привычных скидок. Но при этом повышение цен от производителей продолжится далее», — рассказали URA.RU в объединении.
«Ценники стали расти на все автомобили, и люди понимают, что это продолжится», — сказал президент ассоциации корреспонденту URA.RU.
«На долю кредитных автомобилей в США приходится 90%, в Европе больше 80%», — поделился собеседник агентства.
«Многие берут кредиты больше, чем могут себе позволить», — заключил Моржаретто.