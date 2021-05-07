Россию покинет рамный внедорожник Haval H5 ради новой модели

В России прекратили производство китайского внедорожника Haval H5, который собирали на заводе под Тулой с весны прошлого 2020 года. Компания приняла решение вывести модель с отечественного рынка ради нового доступного кроссовера.

Фото: Haval Haval

Внедорожник H5 продержался на конвейере всего год, причем слухи о закрытии производства появились еще в ноябре прошлого года. Однако тогда речь шла о замене модели H5 на другой внедорожник, который сможет составить конкуренцию отечественному УАЗу

Эти слухи подтвердились лишь частично. Сегодня стало известно, что место внедорожника действительно займет модель, но куда более компактная. Речь идет о кроссовере Jolion, который действительно может рассчитывать на тёплый прием со стороны покупателей, но ни о какой конкуренции с внедорожниками речи быть не может — автомобиль будет доступен только с передним приводом.

Информация о старте сборки «Джолиона» в Туле появилась еще в конце апреля текущего года, но тогда на самом заводе заявили, что официальной информации о запуске производства у них нет. При этом в продажу модель, как обещали раньше в Haval, должна поступить уже к концу текущего месяца.

Модель для российского рынка получит безальтернативную «турбочетверку» объемом 1,5 литра и мощностью 143 лошадиные силы и 210 Нм крутящего момента. Трансмиссий будет две: механика и роботизированная коробка 7DCT, а вот привод, как уже говорилось ранее, будет исключительно передний.