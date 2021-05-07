Россию покинет рамный внедорожник Haval H5 ради новой модели

В России прекратили производство китайского внедорожника Haval H5, который собирали на заводе под Тулой с весны прошлого 2020 года. Компания приняла решение вывести модель с отечественного рынка ради нового доступного кроссовера.
Внедорожник H5 продержался на конвейере всего год, причем слухи о закрытии производства появились еще в ноябре прошлого года. Однако тогда речь шла о замене модели H5 на другой внедорожник, который сможет составить конкуренцию отечественному УАЗу
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Эти слухи подтвердились лишь частично. Сегодня стало известно, что место внедорожника действительно займет модель, но куда более компактная. Речь идет о кроссовере Jolion, который действительно может рассчитывать на тёплый прием со стороны покупателей, но ни о какой конкуренции с внедорожниками речи быть не может — автомобиль будет доступен только с передним приводом.
Информация о старте сборки «Джолиона» в Туле появилась еще в конце апреля текущего года, но тогда на самом заводе заявили, что официальной информации о запуске производства у них нет. При этом в продажу модель, как обещали раньше в Haval, должна поступить уже к концу текущего месяца.
Модель для российского рынка получит безальтернативную «турбочетверку» объемом 1,5 литра и мощностью 143 лошадиные силы и 210 Нм крутящего момента. Трансмиссий будет две: механика и роботизированная коробка 7DCT, а вот привод, как уже говорилось ранее, будет исключительно передний.
Пока что никакой информации о ценах на кроссовер нет, но учитывая, что он займет место самой бюджетной модели, которой сейчас является Haval H5, стоимость также будет начинаться примерно от 1,3 миллиона рублей.