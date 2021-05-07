Volkswagen будет продавать доступ к автопилоту за 600 рублей в час

Компания Volkswagen планирует продавать доступ к автопилоту за семь евро в час — около 626 рублей по текущему курсу. Владельцы автомобилей смогут подключать и отключать функцию в любое время.

Фото: Unsplash/Gabe Pierce Unsplash/Gabe Pierce

Как отметил глава отдела продаж и маркетинга Volkswagen Клаус Зеллмер, такой подход куда более выигрышный как для покупателя, так и для компании. На автомобили изначально устанавливается все необходимое оборудование, но по умолчанию оно не доступно клиенту — он может активировать нужную функцию за дополнительную плату.

Такой подход многие подвергают критике, поскольку считают его попыткой дважды заработать на клиентах. Главный аргумент противников — почему нельзя дать владельцу машины доступ ко всем ее функциям, если они доступны и предустановлены еще с завода. В Volkswagen с таким подходом категорически не согласны.

«Двигаясь вперед, мы видим будущее в доступе к мобильности, когда она вам нужна, а не во владении одной машиной в течение нескольких лет», — заявил Зеллмер.

Volkswagen посчитал, что с точки зрения затрат на производство гораздо выгоднее изначально оборудовать автомобили всеми возможными опциями и затем давать клиентам доступ к ним за дополнительную плату, нежели делать каждый автомобиль на заказ. Для клиента это тоже выгоднее, поскольку ему не нужно сразу решать, какие опции ему понадобятся на протяжение всего владения машиной: он может получить доступ к любой опции хоть на следующий день после покупки, хоть через пять лет.