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Эксперт рассказал, как обманывают покупателей авто

Анастасия Кирсанова
2 часа назад
Основатель сети автосалонов Freshauto и вице-президент российской ассоциации автомобильных дилеров Денис Мигаль рассказал о хитростях, на которые идут продавцы, чтобы отдать автомобиль дороже. Он отметил, что многие прибегают к «грязным» методам.
Эксперт рассказал, как обманывают покупателей авто
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Самым распространенным, как сообщили на портале Ura.ru, является навязывание оборудования сверх базовой комплектации, что увеличивает стартовую стоимость автомобиля.
«Многие дилеры ввиду увеличенного спроса накручивают цены на дополнительное оборудование, пытаются продать с машиной максимальное количество разных продуктов. Будьте аккуратны. Находитесь в переговорной позиции с любым продавцом, но я подчеркиваю - только у официального дилера нужно покупать новый автомобиль», - сказал Мигаль.
По мнению автоэксперта, координатора общества «Синие ведерки» Петра Шкуматова, у покупателя нет шанса отказаться от дополнительного оборудования для автомобиля, которое предлагают в дилерских центрах.
«Сделать с этим ничего нельзя, потому что вам говорят, что эта цена конкретного доработанного автомобиля, у вас всегда есть возможность заказать автомобиль по ценам автопроизводителя и ждать его, допустим, полгода», - рассказал эксперт.
Ранее «Рамблер» сообщал о повышении цен на бензин. Она выросла на 3,5% с начала года. Отмечается, что в сравнение с апрелем 2020 года цена на бензин выросла на 5,92%. Дизельное топливо подорожало на 0,3% за апрель. Цены на газомоторное топливо в апреле наоборот снизились на 0,7%.
Автоновости,Петр Шкуматов,
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