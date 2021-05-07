Эксперт рассказал, как обманывают покупателей авто

Основатель сети автосалонов Freshauto и вице-президент российской ассоциации автомобильных дилеров Денис Мигаль рассказал о хитростях, на которые идут продавцы, чтобы отдать автомобиль дороже. Он отметил, что многие прибегают к «грязным» методам.

Ранее «Рамблер» сообщал о повышении цен на бензин. Она выросла на 3,5% с начала года. Отмечается, что в сравнение с апрелем 2020 года цена на бензин выросла на 5,92%. Дизельное топливо подорожало на 0,3% за апрель. Цены на газомоторное топливо в апреле наоборот снизились на 0,7%.