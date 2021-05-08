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Ford подготовил кроссовер Explorer к серьёзному бездорожью

Motor.ru
3 часа назад
Компания Ford выпустила новую модификацию кроссовера Explorer под названием Timberline, которая разработана специально для штурма серьёзного бездорожья.
Ford подготовил кроссовер Explorer к серьёзному бездорожью
Фото: Explorer Timberline © FordExplorer Timberline © Ford
Новая версия кроссовера Ford Explorer, получившая название Timberline, адресована покорителям бездорожья, которых, по данным производителя, за последний год стало больше на 40 процентов — из-за пандемии американцы стали проводить больше времени на природе. Дорожный просвет новинки увеличен на два сантиметра — до 221 миллиметра, угол въезда теперь составляет 23,5 градуса, угол съезда — 23,7 градуса. Снаружи Timberline можно узнать по новым бамперам, паре дополнительных прожекторов в решётке радиатора и новому цвету кузова Forged Green Metallic. Кроме того, автомобиль получил доработанную подвеску с усиленными амортизаторами от полицейской версии Explorer Police Interceptor, новыми пружинами и стабилизаторами.
Днище кроссовера защищено стальными пластинами, а в трансмиссии появился задний дифференциал повышенного трения Torsen. Наконец, кузов Explorer украшен эмблемами Timberline. Остальная техника осталась прежней: это 2,3-литровая «турбочетвёрка» EcoBoost мощностью 304 лошадиных силы и десятиступенчатый «автомат». Внутри появилась комбинированная обивка кресел ActiveX из кожи с текстильными вставками. Ford также предлагает три пакета дополнительного оборудования на выбор: Outfitters SkyBox, Outfitters MegaWarrior и Outfitters FrontLoader, которые включают различные аксессуары для путешествий.
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