Ford подготовил кроссовер Explorer к серьёзному бездорожью

Новая версия кроссовера Ford Explorer
, получившая название Timberline
, адресована покорителям бездорожья, которых, по данным производителя, за последний год стало больше на 40 процентов — из-за пандемии американцы стали проводить больше времени на природе. Дорожный просвет новинки увеличен на два сантиметра — до 221 миллиметра, угол въезда теперь составляет 23,5 градуса, угол съезда — 23,7 градуса. Снаружи Timberline можно узнать по новым бамперам, паре дополнительных прожекторов в решётке радиатора и новому цвету кузова Forged Green Metallic. Кроме того, автомобиль получил доработанную подвеску с усиленными амортизаторами от полицейской версии Explorer Police Interceptor, новыми пружинами и стабилизаторами.