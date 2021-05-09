Honda Crider — кузов больше, мотор меньше

Интересный и современный автомобиль Honda Crider привлекает не только молодых водителей, но и опытных автомобилистов, получающих удовольствие от вождения.

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По сути, модель представляет собой своеобразный ответ производителей на тему того, как может выглядеть крупногабаритная машина на бюджетной платформе. Впервые модель была представлена в 2013 году. С того момента производители неоднократно модернизировали авто

Технические параметры. Седан в базовой версии оснащен 1,0-литровым турбированным мотором, на 122 лошадиных силы. Вместе с ним работает шестиступенчатая механическая коробка передач или вариатор. По словам водителей, динамика новых автомобилей существенно ухудшилась в сравнении с ранее выпущенными версиями. Также представлены версии, оснащенные 1,6 или 1,8-литровыми моторами. Пару им составляет механическая или автоматическая трансмиссия.

Дорожный просвет довольно большой для седана, поэтому водители могут спокойно передвигаться по дорогам, не переживая за возможные повреждения бамперов или днища автомобиля. При желании и дополнительных затратах можно установить проставки, которые поднимут клиренс на несколько сантиметров. Их можно приобрести в автомагазине или создать самостоятельно из подручных материалов.

Шумоизоляция седана — откровенно говоря, его слабое место. Во время движения в салоне слышны различные посторонние звуки и скрипы, которые могут раздражать водителей и пассажиров. Решиться на проведение дополнительной шумоизоляции салона решаются не все водители, учитывая стоимость данной процедуры.

Слабое лакокрасочное покрытие и отсутствие дополнительного коррозийного слоя еще один недостаток автомобиля . Уже через несколько лет активной эксплуатации могут проявляться первые следы ржавчины и коррозии, которые будут намного сильнее выражены в местах сколов, царапин и на колесных арках.

Водители должны понимать, что исправить эту ситуацию практически невозможно. Остается лишь следить за этим моментом и стараться своевременно предпринимать меры по устранению появляющихся очагов коррозии. В противном случае кузов быстро потеряет свой достойный вид.

Оснащение модели является ее преимуществом, и включает в себя необходимые опции, которые дадут водителю уверенность за рулем и чувство комфорта. Производители постарались сделать все для того, чтобы машина была достойной и привлекала к себе внимание наличием дополнительных опций.

В их перечень входят: климат-контроль, датчики дождя и температуры, подогрев сидений, электропривод зеркал, стеклоподъемники, продвинутая мультимедиа с цифровым экраном, иммобилайзер, система предотвращения столкновений, подушки безопасности и так далее.